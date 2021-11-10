Санкт-Петербург, 10 ноября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения так называемому «курьеру» телефонных мошенников, который во время задержания 9 ноября, пытаясь скрыться, насмерть сбил автомобилем сотрудника СОБРа, подполковника полиции. Об этом 10 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов СПб Алексей Покрепо, предполагаемый виновник гибели подполковника полиции

Перед судом предстал ранее судимый за хулиганство Алексей Покрепо. Во время оформлении в отделе полиции мужчина заявил, что якобы не знал, что сбил и переехал сотрудника полиции, и узнал об этом от сотрудников правоохранительных органов после задержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

Как уточнили в ОПС, Покрепо также подозревается в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Как сообщило суду следствие, Покрепо и его соучастники занимались телефонным мошенничеством. На текущий момент сумма ущерба составляет 2 840 000 рублей. Кроме того, к делу будут присоединены еще 50 эпизодов мошенничества. Прокурор ходатайство следователя поддержал.

Покрепо против заключения под стражу возражал. Пояснил, что он сотрудничает со следствием, при осуществлении мошеннических действий был «курьером».

"Если бы я знал, что стариков обманывают, то никогда бы не стал этим заниматься, — сообщил Покрепо. — Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил «112». Потом остановился и ждал, от преследования не уходил».

Напомним, что смертельный инцидент произошел в районе Пулково на юге города, а задержали в итоге злоумышленника в Мурино, на севере, за десятки километров от места ЧП.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, отправив Покрепо до 8 января 2022 года в СИЗО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 9 ноября сотрудники управления уголовного розыска Петербурга при поддержке бойцов Росгвардии проводили операцию по задержанию предполагаемых участников организованной преступной группы, занимающейся телефонным мошенничеством. Злоумышленники с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили денег. По оперативным данным, участники группы причастны к нескольким подобным преступлениям, совершенным в Петербурге.

Оперативники выяснили, что один из участников группы, 38-летний мужчина, подрабатывает курьерской развозкой товара на автомобиле Fiat Ducato. Во время задержания на Пулковском шоссе, 52, фургон был блокирован бойцами Росгвардии, но наехал на сотрудника СОБР и скрылся, позже был задержан.