Москва, , 15:55 — REGNUM В представлении граждан РФ собирательный образ типичного российского полицейского скорее положительный. Самое главное положительно качество — опрятного (81 п. индекса оценки характера сотрудников полиции), свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Полиция России Duma.gov.ru

Среди важных качеств полицейского в России участники опроса назвали храбрость, вежливость, силу и крепкость (по 68 п.), а также дружелюбие, грамотность, порядочность и работоспособность (по 66 п.).

Хорошо оценивают работу полиции в своем регионе 37% опрошенных. Средние оценки дали 42%, плохие — 13%. Индекс оценки работы полиции вырос на 11 п. — с 41 п. в 2009 году до 51 п. в 2020 году.

Телефонный опрос проведен 22 октября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (57%) доверяют сотрудникам полиции в своём регионе.

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