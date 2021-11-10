Ташкент, 10 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Международная команда волонтеров проведет в Ташкенте международный исторический квест «Наша Победа» в одном из центральных парков столицы. Об этом 10 ноября сообщает Подробно.уз.

Dilshod Akbarov Ташкент

«Участники квеста 21 ноября переместятся во времена событий Великой Отечественной войны, побывают в самых разных точках бывшего СССР и соберут по фрагментам историю нашей общей победы», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что «станции» квеста будут посвящены битве за Москву и Сталинград, блокаде Ленинграда, войне с Японией и тому, как жители трудились в тылу, обеспечивая всем необходимым фронт.

«В разработке игры приняли участие не только профессиональные историки, но и жители Узбекистана, знающие малоизвестную информацию о вкладе нашей страны в Великую Победу», — отмечается в публикации.