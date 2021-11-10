Тбилиси, 10 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Судья Тбилисского городского суда Нино Элиешвили отказалась вызвать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на заседание по делу о жёстком разгоне протестующих в 2007 году. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Цитата из видео на YouTube Саакашвили и галстук

По данным журналистов, адвокаты бывшего грузинского лидера неоднократно обращались с ходатайством вызвать своего клиента в суд, но Элиешвили отклонило просьбы. Это вызвало возмущение присутствующего на заседании ещё одного фигуранта дела — экс-мэра Тбилиси Гиги Угулавы.

Сообщается, что Угулава начал кричать, сравнил суд с «тройками 1937 года» и обвинил судью в предвзятости. За это его удалили из зала суда.

Напомним, 7 и 8 ноября 2007 года в Тбилиси проходили массовые акции протеста, участники которых выступали против политики тогдашнего президента Саакашвили. Сотрудники полиции жёстко разгоняли активистов. Их преследовали и избивали. Правоохранители также разгромили и вынудили закрыться телеканал «Имеди».