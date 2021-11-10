Москва, , 15:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин предупредил о проблемах, которые могут возникнуть в случае задержки достижения коллективного иммунитета к COVID-19.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Так, на совещании с членами правительства российский лидер попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить её доклад «по поводу необходимости достижения определенного уровня вакцинации».

«В связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку», — сказа глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова заявила, что органы власти, фонды социального и медицинского страхования и другие организации должны на индивидуальной основе объяснить пожилым необходимость вакцинации.

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