Казань, 10 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. На Казанском вертолетном заводе 10 ноября дали старт строительству нового цеха окончательной сборки винтокрылых машин и центра профессионального обучения. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Brücke-Osteuropa Казанский вертолётный завод

Новое производство оснастят парком современного оборудования, что позволит повысить за счет организации непрерывной сборки машин производительность труда.

«Данный центр будет не только готовить новых специалистов, но и станет площадкой для совершенствования навыков действующего рабочего персонала. Заверяю, что руководство республики будет всячески поддерживать этот проект», — заверил глава Татарии Рустам Минниханов.

В центре профобучения на 650 мест планируют готовить специалистов для авиастроения по современным стандартам. Порядка 70% времени студенты будут проводить у станков. В центре подготовят специалистов по направлениям: мехатроника, обработка металлов резанием, монтаж электрооборудования летательных аппаратов, сборка летательных аппаратов, сборка изделий из стеклопластиков, гальваника и другим. У студентов появится возможность получить сразу несколько рабочих профессий в зависимости от выбранных направлений. Учащиеся также смогут пройти программы дополнительного обучения. Сдать оба корпуса наметили к весне 2024 года.

ИА REGNUM напоминает, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия нуждается в региональной авиации.

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