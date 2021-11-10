Кострома, 10 ноября 2021, 16:04 — REGNUM Треть служащих администрации города Галича и Галичского района Костромской области скрыли часть сведений о доходах в декларациях за 2020 год. Об этом сообщает прокуратура региона. Общая сумма ошибок составила около 370 тысяч рублей.

Кошелёк
Кошелёк
«Должностные лица занижали, либо не отражали доход, не учитывали получение социальных пособий и доход супругов», — пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура обязала администрации устранить выявленные нарушения. Меру ответственности для чиновников в рамках дисциплинарного взыскания определят непосредственные руководители. В лучшем случае это может быть замечание или выговор, в худшем — увольнение. Отметим, что глава Галича Алексей Карамышев и глава администрации района Александр Потехин ошибок при заполнении справок о доходах не допустили.

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