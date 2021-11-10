Кострома, 10 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Треть служащих администрации города Галича и Галичского района Костромской области скрыли часть сведений о доходах в декларациях за 2020 год. Об этом сообщает прокуратура региона. Общая сумма ошибок составила около 370 тысяч рублей.

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«Должностные лица занижали, либо не отражали доход, не учитывали получение социальных пособий и доход супругов» , — пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура обязала администрации устранить выявленные нарушения. Меру ответственности для чиновников в рамках дисциплинарного взыскания определят непосредственные руководители. В лучшем случае это может быть замечание или выговор, в худшем — увольнение. Отметим, что глава Галича АлексейКарамышев и глава администрации района Александр Потехин ошибок при заполнении справок о доходах не допустили.