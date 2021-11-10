Волгоград, 10 ноября 2021, 16:05 — REGNUM Центр уличного баскетбола международного класса открыли 10 ноября в Центральном районе Волгограда. Для любителей спорта подготовили пять профессиональных площадок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
Новый спортивный комплекс разместился на пересечении улиц Чуйкова и Пражской. Заниматься здесь можно будет круглогодично, предусмотрены три площадки для стритбола, зона для занятий воркаутом и одна стандартная баскетбольная арена.
После официальной церемонии на площадке стартовал первый детский турнир по стритболу формата 3×3.