Волгоград, 10 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Центр уличного баскетбола международного класса открыли 10 ноября в Центральном районе Волгограда. Для любителей спорта подготовили пять профессиональных площадок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Https://www.volgograd.ru/ Центр уличного баскетбола в Волгограде

Новый спортивный комплекс разместился на пересечении улиц Чуйкова и Пражской. Заниматься здесь можно будет круглогодично, предусмотрены три площадки для стритбола, зона для занятий воркаутом и одна стандартная баскетбольная арена.

«Очень рад за Волгоград — в этом городе много любителей баскетбола, и новый центр, несомненно, притянет к себе огромное количество поклонников нашего вида спорта», — сказал на открытии президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

После официальной церемонии на площадке стартовал первый детский турнир по стритболу формата 3×3.