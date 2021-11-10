Гатчина, Ленинградская область, 10 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В три населенных пункта Гатчинского района Ленинградской области вернулась холодная вода. Аварийная бригада устранила дефект на трубопроводе. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

HereStanding Вода замёрзла в кране

В данный момент система водоснабжения наполняется. Первые и вторые этажи жилых домов в городе Коммунар и в деревнях Малое Верево и Вайя — уже с водой.

«АО «ЛОКС» завершил работы на магистральном трубопроводе ― на участке установлен ремонтный хомут. О дальнейших работах будет сообщено дополнительно», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авария на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм в Гатчинском районе произошла в ночь с 9 на 10 ноября. Причиной аварийного отключения стали работы по прокладке газопровода, вызвавшие повреждение магистрального трубопровода, который находится в зоне ответственности АО «ЛОКС».