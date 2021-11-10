Москва, 10 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Большинство жителей России (57%) доверяют сотрудникам полиции в своём регионе. Относятся с недоверием 35%. Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.

Мвд.рф Полиция России

Больше всего граждане доверяют полиции на транспорте (индекс доверия 46 п.), сотрудникам дежурной части (42 п.), участковым уполномоченным полиции (39 п.).

Также участники опроса относятся с уважением и доверием к инспекторам по делам совершеннолетних (38 п.) и работникам уголовного розыска (38 п.) в тех регионах России, где проживают.

Опрос по телефону проведен 22 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником — с Днём полиции.

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