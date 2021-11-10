Почти 60% жителей России доверяют сотрудникам полиции
Москва, 10 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Большинство жителей России (57%) доверяют сотрудникам полиции в своём регионе. Относятся с недоверием 35%. Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.
Больше всего граждане доверяют полиции на транспорте (индекс доверия 46 п.), сотрудникам дежурной части (42 п.), участковым уполномоченным полиции (39 п.).
Также участники опроса относятся с уважением и доверием к инспекторам по делам совершеннолетних (38 п.) и работникам уголовного розыска (38 п.) в тех регионах России, где проживают.
Опрос по телефону проведен 22 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником — с Днём полиции.
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