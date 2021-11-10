Москва, , 15:43 — REGNUM Коллективный иммунитет на уровне не менее 80% позволит повлиять на темпы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Коронавирус

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«Вирус начнёт ослабевать только после того момента, когда сформируется подушка коллективного иммунитета на уровне не менее 80%», — пояснил специалист.

Он добавил, что также серьёзное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет.

Пока же рост заболеваемости коронавирусной инфекцией всё ещё продолжается, сказал Горелов. Как быстро начнётся снижение, во многом зависит ещё и от соблюдения всеми гражданами мер профилактики, указал эпидемиолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию населения от COVID-19 обязательной. По его мнению, только так можно достичь необходимого числа вакцинированных в России для окончательной победы над коронавирусной инфекций (70−75% населения).