Афины , , 15:46 — REGNUM Хорошие политики должны быть не только дальновидными лидерами, но и очень компетентными в управлении повседневными делами. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в беседе с главой Forbes Media Стивом Форбсом. Видеозапись беседы показана в рамках мероприятия «Древняя мудрость, современный компас» в Шанхае и опубликована на греческом сайте Forbes.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис European People's Party

Мицотакис отметил, что, происходя из политической семьи, начинал он не с политики, а с бизнеса, и успешно проработал более десяти лет в частном секторе.

«Я считаю, что любому, кто сегодня думает о карьере в общественной жизни, абсолютно необходимо иметь солидный профессиональный опыт, прежде чем заниматься политической карьерой», — сказал Мицотакис, отметив, что он многому научился в бизнесе и осведомлен о реальных проблемах экономики.

Отвечая на вопрос о том, как он добился такого хорошего результата на выборах 2019 года, он сказал, что смог предложить Греции четкий альтернативный путь. После десятилетия кризиса и четырех лет популизма левых, сказал Мицотакис, он пообещал греческому народу снижение налогов, рост располагаемых доходов, привлечение инвестиций, создание рабочих мест, улучшение положения страны в ЕС, укрепление геополитического положения Греции.

«И, несмотря на пандемию и все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться за последние 26 месяцев, я считаю, что нам удалось достичь наших целей. И я думаю, что это также одна из причин, по которой мы показываем хорошие результаты в опросах [общественного мнения]. Я верю, что граждане понимают, что мы выполняем свои предвыборные обязательства», — сказал Мицотакис.