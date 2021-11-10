Асбест, Свердловская область, 10 ноября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Асбесте Свердловской области предъявили обвинение 39-летнему гражданину, обстрелявшему больницу и автомобиль врача. Об этом сообщает областное управление СКР.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Вып. 16. Реж. Вячеслав Котёночкин. 1986. СССР Хулиганство

Ему вменяют хулиганство с применением оружия. По данным следствия, гражданин был пьян.

Пресс-секретарь свердловского управления МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что накануне ночью в больницу явился гражданин, на лице которого были две маски. Он вёл себя неадекватно и этим изрядно перепугал персонал. В итоге он ретировался, а через некоторое время машину одного из врачей обстреляли.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 2 ноября. Нападавшего оперативно поймали.