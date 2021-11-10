Астрахань, , 15:40 — REGNUM В Астраханской области с 13 ноября по 12 декабря граждане 18 лет смогут посещать торговые и торгово-развлекательные центры только при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, соответствующий документ подписал губернатор Игорь Бабушкин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместо QR-кода астраханцы могут предъявить сертификата о вакцинации против COVID-19, справку о перенесённом заболевании, или медотвод от вакцинации вместе с действующим результатам ПЦР-теста.

Пройти в торговый центр без этих документов можно будет только в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку.