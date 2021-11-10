Надым, Ямало-Ненецкий АО, 10 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В ямальском Надыме местная свалка. Надымчане жалуются в социальных сетях на жуткий запах гари в городе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба горадминистрации Надыма

«Дышать нечем! Открыла форточку и у меня спазм дыхательных аж до кашля», — пишет жительница города в паблике «Надым и Надымский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Администрация Надима сообщает, что возгорание на городской свалке началось 9 ноября. Пожар ликвидирован, но продолжается тление отходов в более глубоких слоях. На свалке сейчас работает тяжёлая техника.

«Сейчас на свалке ведутся работы, которые помогут остановить тление и предотвратить повторные возгорания. Работает тяжелая техника. Экскаваторы рыхлят свалку, засыпают проблемные зоны песком. В работах задействовано более 10 человек — сотрудники регионального оператора, в ведении которого и находится объект», — официально заявляет мэрия Надыма.

Отмечается, что по мнению специалистов, «ситуация не вызывает опасений, поэтому было принято решение не вводить режим чрезвычайной ситуации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в ямальском городе Лабытнанги почти две недели тушили возгорание на местной свалке.