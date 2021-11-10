Вашингтон, 10 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Власти Грузии отвечают за то, чтобы были защищены права экс-президента республики Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-спикер Госдепартамента США Нэд Прайс на брифинге в Вашингтоне.

Dcwashguy1789 Нэд Прайс

«Призываем правительство Грузии незамедлительно предпринять шаги, чтобы обеспечить Саакашвили удовлетворение неотложных психологических и физических потребностей», — сказал Прайс.

Он отметил, что омбудсмен Грузии заявляет о неудовлетворительных условиях содержания экс-президента в тюремной больнице в Тбилиси. Представитель Госдепа призвал грузинские власти исправить ситуацию и заявил, что в Вашингтоне «пристально наблюдают» за ситуацией в Грузии.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек. Сторонники Саакашвили более месяца заявляют, что он может умереть, поэтому его нужно перевести в многопрофильную клинику, но не в тюремную, а в гражданскую. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника.