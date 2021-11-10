Ньон, Швейцария, 10 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию турецкого «Галатасарая», подтвердив наказание клуба за беспорядки фанатов. Об этом 10 ноября сообщается на сайте организации.

ФК Галатасарай

Теперь «Галатасараю» нельзя продавать билеты своим фанатам в двух следующих гостевых матчах. Также клуб оштрафован на € 50 тыс. за зажигание фейерверков и бросание предметов на поле.

Инцидент произошёл во время выездного матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем» (0:0). В конце первого тайма игра была прервана из-за поведения турецких фанатов, которые пронесли на стадион пиротехнику. В итоге успокаивать их пришлось сотрудникам полиции.