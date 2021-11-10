Москва, , 15:35 — REGNUM Стоит начать с достаточно нейтральной темы — а какое вообще американцы имеют право пребывать в Черном море? На самом деле имеют, но весьма ограниченное, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Учения с участием ВМС США в Черном море Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa

«Прохождение судами, особенно военными, регламентируется «Конвенцией о режиме проливов» 1936 года, более известной как «Конвенция Монтрё».

Она была принята по итогам конференции по пересмотру режима черноморских проливов, проходившей с 22 июня по 21 июля 1936 года, в которой приняли участие представители СССР, Великобритании, Австралии, Франции, Турции, Болгарии, Греции, Румынии, Югославии, Японии. (Конвенция заменила собой Лозаннскую конвенцию 1923 года).

Конвенция устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, но предоставляет особые права государствам, имеющим выход к Черному мору, ограничивая при этом права стран, которые такого выхода не имеют. К слову, конвенция исполняется Турцией крайне жестко.

В качестве примера можно привести следующий: будучи политическим союзником нацистской Германии, Турция так и не позволила фашистскому Рейху провести свои суда и подводные лодки в Черное море.

Германия была вынуждена по железной дороге переправлять отдельные узлы и фрагменты подводных лодок, которые потом монтировались в Румынии и спускать их на воду уже в Черном море.

Возвращаясь к конвенции: Согласно статье 2 «Конвенции Монтрё», в мирное время торговые суда пользуются правом полной свободы прохода и плавания в Проливах, днем и ночью, независимо от флага и груза, без каких либо формальностей. Торговые суда могут пользоваться свободой судоходства и плавания в Проливах даже в условиях войны.

Общий максимальный тоннаж всех судов иностранных морских отрядов, которые могут находиться в состоянии транзита через проливы, не должен превышать 15 000 т (статья 14).

Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не может превышать 30 000 т (с возможностью повышения этого максимума до 45 000 т в случае увеличения численности ВМФ черноморских стран) со сроком пребывания не больше двадцати одного дня (статья 18).

То есть американцы никак не могут нарастить свои военно-морские силы в Черном море выше тех ограничений, что оговорены «Конвенцией Монтрё». И, нет сомнений, что Турция, которая уже не раз доказывала свою приверженность к соблюдению данных договоренностей, может изменить свою позицию. Так что особых поводов россиянам для переживания сейчас нет.

С другой стороны — а что США «забыли» в Черном море? Внешняя политика этого государства изначально строится на том, что её интересы распространяются на всю планету.

Вот как объяснить бельгийцу, австралийцу, китайцу или монголу, что интересы его страны распространяются на внутренние моря других государств, или, тем более, на западное побережье США, где находится Норфолк — самая большая в мире военно-морская база?

Объясняется все очень просто — американские суда «слушают» российские корабли во время учений. Так же, как и мы «слушаем» их военные корабли. Это нормальная мировая практика. Либо они просто демонстрируют «свое присутствие», что тоже является частью внешней политики.

Тут главное, чтобы американские коллеги по ту сторону океана «не теряли берегов». А именно — заходить в территориальные воды нельзя. Препятствовать судоходству нельзя.

Нарушать «Конвенцию Монтрё» нельзя. А дальше? Ну, что услышат, пусть переводят с нашего «повседневого» русского языка на свой. Остальное — работа гидроакустиков, записывающих шумы кораблей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России заявили, что действия флота США в Чёрном море могут быть направлены, в том числе, на военное освоение территории Украины.

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