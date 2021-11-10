Вашингтон, 10 ноября 2021, 15:34 — REGNUM На сайте онлайн-аукциона eBay появились объявления о продаже кодов допуска к закрытому тестированию игры Elden Ring. Об этом 10 ноября сообщает портал Comicbook.
Издание обратило внимание, что спекулянты продают эти коды по «абсурдным ценам», например, некоторые запросили за них $300. Автор статьи отметил, что несмотря на абсурдность затеи самые преданные фанаты игр студии FromSoftware наверняка будут готовы выложить соответствующую сумму.
Напомним, релиз ролевой экшн-игры Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox SeriesX/S. Ранее FromSoftware сообщила, что игра получит режим производительности.
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