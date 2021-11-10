Вашингтон, , 15:34 — REGNUM На сайте онлайн-аукциона eBay появились объявления о продаже кодов допуска к закрытому тестированию игры Elden Ring. Об этом 10 ноября сообщает портал Comicbook.

Elden Ring Bandai Namco

Издание обратило внимание, что спекулянты продают эти коды по «абсурдным ценам», например, некоторые запросили за них $300. Автор статьи отметил, что несмотря на абсурдность затеи самые преданные фанаты игр студии FromSoftware наверняка будут готовы выложить соответствующую сумму.

Напомним, релиз ролевой экшн-игры Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox SeriesX/S. Ранее FromSoftware сообщила, что игра получит режим производительности.

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