Ульяновск, 10 ноября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области начался VII Российско-Китайский молодёжный форум в формате «Волга-Янцзы». Он идёт в онлайн-режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Сергей Потреяев ИА REGNUM Ульяновск. Здание правительства Ульяновской области

Международный форум является частью программы Года российско-китайского научно-технического и инновационного взаимодействия. В нём участвуют студенты и педагоги вузов двух стран. Они представляют регионы Поволжья и китайские провинции Верхнего и Среднего течения реки Янцзы (Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань, Чунцин).

Приветствуя участников, приволжский полпред Игорь Комаров заявил, что «ключевым направлением» гуманитарного сотрудничества является проведение совместных молодёжных мероприятий:

«Так крепнет дружба и взаимодействие наших стран на десятилетия вперёд».

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй подчеркнул, что регионы двух стран вместе работают над раскрытием научно-технического потенциала, развитием сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, информационных технологий. Это укрепляет дружбу России и Китая.

Российско-Китайский форум в формате «Волга-Янцзы» продлится два дня. Запланированы тематические сессии по науке, инновациям, туризму, культуре, предпринимательству и образованию. Также молодые предприниматели обменяются опытом и обсудят перспективные совместной бизнес-деятельности. Запланированы мастер-классы по народным промыслам и ремёслам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на международном муниципальном форуме стран БРИКС представили опыт работы ульяновского проектного офиса. Мероприятие проходило в онлайн-формате с участием свыше 3 тыс. человек. Опыт регионов представил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.