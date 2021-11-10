10 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Возле здания ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в День сотрудника органов внутренних дел РФ торжественно открыли памятник «Городовому», передает 10 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Бронзовый монумент блюстителю порядка в Петербурге — не новый, он давно знаком горожанам и гостям Петербурга, но после реставрации переехал с пешеходной Малой Конюшенной улицы на новое место — на угол Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы, к главному зданию ГУ МВД.

Открытие памятника «Городовой» на новом месте у здания ГУ МВД Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытие памятника «Городовой» на новом месте у здания ГУ МВД Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Памятник «Городовой» скульптора Альберта Чаркина Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественную церемонию открытия памятника, в которой участвовали губернатор Александр Беглов, начальник регионального Главка Роман Плугин, а также действующие сотрудники полиции и ветераны службы, провела дочь автора скульптуры Альберта Чаркина — Мария. Именно она сняла полотнище с бронзового изваяния городового.

«Сегодня я чувствую особую гордость за отца, у меня ощущение, что произошло перерождение этого памятника. Меня часто спрашивают, какой памятник отца любимый, и я всегда отвечаю, что «Городовой», — подчеркнула Мария Чаркина.

Памятник «Городовой» скульптора Альберта Чаркина Дарья Драй © ИА REGNUM

Памятник «Городовой» скульптора Альберта Чаркина Дарья Драй © ИА REGNUM

В свою очередь губернатор Петербурга поблагодарил всех сотрудников полиции за их работу.

«Правительство делает всё возможное, чтобы улучшить ваш быт, ваше оснащение. Именно поэтому на 2022 год запланирована субсидия в размере 850 миллионов рублей», — добавил он.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии памятника «Городовой» [Дарья Драй © ИА REGNUM Дарья Драй © ИА REGNUM

Двухметровая бронзовая статуя городового впервые была установлена в Петербурге в 1998 году. Автор произведения — ныне покойный петербургский скульптор, заслуженный художник РФ Альберт Чаркин. Прообраз городового появился в Санкт-Петербурге несколько столетий назад по Высочайшему указу Петра Великого. Городские стражники вышли на улицы города 27 мая 1718 года. В этот же день была основана Санкт-Петербургская Столичная полиция. Первым генерал-полицмейстером был назначен Антон Девиер.

Памятник «Городовой» скульптора Альберта Чаркина Дарья Драй © ИА REGNUM

Почетный караул Дарья Драй © ИА REGNUM

Каждый городовой нес службу по восемь часов. В их обязанности входило немедленно приходить на помощь пострадавшим, пресекать беспорядка на улицах, в местах общего пользования, следить за соблюдением общественного порядка на народных гуляниях, собраниях, похоронах и многое другое.

Открытие памятника «Городовой» на новом месте у здания ГУ МВД Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM