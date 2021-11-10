Свердловская область, 10 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Челябинской области завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам завода, находящегося в Каслях. Об этом сообщает областное управление СКР.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Долги копились в июне-августе. Зарплату вовремя не получили 26 граждан. Размер долга перед ними превысил 1 млн рублей.

Сейчас идут следственные действия. Устанавливается полный перечень всех потерпевших.