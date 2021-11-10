Рязань, 10 ноября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Шоу-рум рязанских производителей открывается в Ташкенте в рамках бизнес-миссии региона. Экспозиция включает более 500 наименований продукции, сообщил 10 ноября на своей странице в социальной сети губернатор Николай Любимов.

Https://www.ryazangov.ru/ Сотрудничество России и Узбекистана

Развитие партнёрства в экономике, социальной и культурной сферах глава региона обсудил с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. Рязанская делегация подготовила экспозицию с продукцией 56 компаний, на которой представлено более 500 различных товаров.

«Доля Узбекистана растёт в общем объёме рязанского экспорта. Мы продаём нашим партнерам кровельные материалы из нефтяного битума, моторные масла, вытяжные вентиляторы, межкомнатные двери, профилированные листы. Уверен, что этот перечень, как и импорт из Узбекистана, можно значительно расширить. Мы серьёзно заинтересованы в укреплении наших позиций в Ташкенте. Предложил создать рабочую группу с участием представителей региона и республики, чтобы все вопросы по экспорту и импорту решались быстро и чётко», — написал губернатор.

Рязанский шоу-рум будет работать в Ташкенте в течение двух месяцев.