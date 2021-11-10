Москва, 10 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. СберБанк повысит доходность по вкладам в рамках акции «Зелёный день». Это относится и к базовой, и к максимальной ставке по «СберВкладу Прайм» для держателей годовойподписки «СберПрайм+».

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Вклад с повышенной ставкой можно открыть с 11 по 14 ноября. При размещении денег сроком на три года по вкладу будет максимальная ставка 6,99%, которая с учетом капитализации обеспечит доходность 7,75%.

«В рамках акции «Зелёный день» мы повышаем ставки по нашему новому вкладу «СберВклад Прайм», — сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. — Это действительно самый выгодный день для вкладчиков за 4 года. Будем рады видеть, как наших постоянных, так и новых клиентов в дни акции».