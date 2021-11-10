Ярославль, 10 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области будет обсуждать на своих заседаниях проблемы жителей, которыми люди делятся в соцсетях. С таким новшеством выступил врио губернатора Михаил Евраев. Об этом сообщает региональное правительство.

Yarregion.ru Михаил Евраев

В повестку заседания правительства, кроме запланированных вопросов, будут включаться актуальные темы из соцсетей. Информацию будет предоставлять Центр управления регионом, который занимается мониторингом таких публикаций.

«Будет очень правильно, если мы будем пользоваться аналитикой Центра управления регионом в повседневной работе и, в частности, в ходе заседаний правительства. Мы будем постоянно анализировать весь спектр обращений, выявлять самые острые темы и включать их в повестку дня. Рассчитываю, что все органы власти будут использовать этот механизм обратной связи, чтобы скорректировать свою работу, и принимать решения, которые действительно нужны гражданам», — сказал Михаил Евраев.

Кроме того, Михаил Евраев попросил установить ему на рабочий компьютер «тепловую карту» с информацией обо всех обращениях граждан, публикуемых в соцсетях. Глава региона хочет «быть в курсе проблемного поля и оперативно реагировать на возникающие вопросы».