В Индонезии беженцы годами живут в палатках
Джакарта, 10 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Многие беженцы в Индонезии живут в хрупких палатках, установленных в переулках Джакарты, сообщает CNN Indonesia.
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Лагерь беженцев
Беженцы, бежавшие от конфликта, разразившегося в их родных странах, застряли в Джакарте в поисках убежища.
Один из беженцев рассказал, что живет в Индонезии уже пять лет, бежав из Афганистана. Вместе с сестрой беженец из Афганистана живет в палатке. По его словам, многие беженцы получили две дозы вакцины против коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа зарегистрировали 480 случаев заражения коронавирусом.