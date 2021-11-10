Джакарта, 10 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Многие беженцы в Индонезии живут в хрупких палатках, установленных в переулках Джакарты, сообщает CNN Indonesia.

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Беженцы, бежавшие от конфликта, разразившегося в их родных странах, застряли в Джакарте в поисках убежища.

Один из беженцев рассказал, что живет в Индонезии уже пять лет, бежав из Афганистана. Вместе с сестрой беженец из Афганистана живет в палатке. По его словам, многие беженцы получили две дозы вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа зарегистрировали 480 случаев заражения коронавирусом.