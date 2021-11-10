Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Соединённые Штаты испытывают израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол» на острове Гуам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным издания, система ПРО, которая была размещена на острове в октябре 2021 года, может быть использована в качестве средства защиты от китайских ракет.

Вероятно, остров Гуам в Тихом океане был выбран не случайно. Здесь расположены базы ВВС, ВМС и Морской пехоты США, также остров является ближайшей к Китаю территорией США. Он находится примерно в 2,9 тыс. км от континентальной части Китая.

«В настоящее время американские военные, обеспокоенные возможными атаками со стороны Китая, проводят испытания системы противоракетной обороны «Железный купол» на Гуаме», — говорится в статье.

Испытания боевых комплексов продляться до декабря 2021 года. Кроме того, американские военные изучают возможность интегрировать израильский «Железный купол» в систему ПРО США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявлял, что Соединённые Штаты помогут Израилю восстановить систему противоракетной обороны «Железный купол» для обеспечения обороны и безопасности страны в будущем.