Москва, 10 ноября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. США несомненно демонстрируют сверхагрессивное и откровенно враждебное поведение. В последнее время корабли и самолеты НАТО существенно нарастили свою активность у границ России, имели даже место инциденты с нарушением госграниц американскими и британскими кораблями заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Official U.S. Navy Page ВМС США в Черном море

«Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что и российские полеты у границ стран НАТО сейчас проводятся гораздо чаще, чем в 90−2010-х гг. Правда, нарушения границ российские самолеты и корабли себе не позволяют.

Да и рост числа таких полетов и походов флота укладывается в общую тенденцию восстановления военной мощи страны, активной работы по повышению боеготовности и обучению войск.

С другой стороны, по сравнению, например, с советским периодом, особенно 40−70 гг западные страны ведут себя более сдержанно — глубоких вторжений в российское воздушное пространство, требующих ответных действий ПВО, которые тогда исчислялись десятками, пока не происходит.

Да и нарушения на море пресекаются пока предупреждениями, не доходя до необходимости для российских кораблей прибегать к навалу или открывать огонь на поражение. И происходят эти нарушения лишь в водах, принадлежность которых Запад считает спорной.

Также военная активность США и их союзников у российских границ не выходит за рамки того, что уже многие годы наблюдается у границ территориальных вод Китая и Северной Кореи, но пока дальше демонстраций там дело тоже не заходит.

Вряд ли целью американских военных является провоцирование военного конфликта — крупномасштабное военное столкновение с Россией требует гораздо большей подготовки, концентрации сил и всё равно может иметь для НАТО и всего мира непредсказуемые последствия. А уж если оно произойдет без такой подготовки, и вовсе для стран НАТО может оказаться неприятным, как в свое время сбитие разведывательного самолета У-2.

Скажем, если в результате провокации бой произойдет в российском воздушном пространстве или территориальных водах, которые военные НАТО откажутся покинуть после предупреждения, да еще и сложится для них неудачно.

В таком случае, скорее всего, крупномасштабного военного столкновения не произойдет — элементарно не будет повода к войне, да и начинать боевые действия без подготовки и стягивания сил американские военные не рискнут. В результате престиж Америки и НАТО, и политический, и военно-технический, пострадает.

То, что происходит сейчас, скорее, попытки демонстрации военного присутствия, желание вскрыть российскую систему обороны и оценить её боеготовность. Кроме того, военный престиж и боевой дух США и НАТО сейчас, после ухода из Сирии, а затем и Афганистана, не на самом высоком уровне, возможно, такими мерами страны Запада пытаются продемонстрировать, что их ещё рано списывать со счетов.

А заодно и подбодрить своих союзников, как из НАТО, так и вне этой организации, в частности, Украину. Впрочем, если вспомнить события 2008 года, эти подбадривания отнюдь не являются гарантией оказания реальной военной помощи в случае конфликта.

Судьба любого боевого столкновения России и НАТО решаться в итоге будет стратегическими ядерными ударами. Просто в силу тотального общего превосходства стран Запада. Россия вынуждена будет ответить своими самыми сильными козырями, поскольку в противном случае заранее обрекает себя на поражение.

В Вашингтоне это прекрасно осознают, так что ни в какие игры с ограниченным конфликтом играть не станут, а сразу же будут действовать по сценарию тотального уничтожения.

В этом смысле силы на черноморском или балтийском театре военных действий могут играть лишь вспомогательную роль. То есть, они могут решать задачи в интересах преодоления ПВО/ПРО и частичного снижения потенциала ответного удара, но этих усилий, определенно, будет недостаточно для того, чтобы такой удар предотвратить.

При этом сами корабли НАТО в этих акваториях окажутся крайне уязвимы — всё-таки ракетные системы и авиация России наземного базирования, а также силы флота на Черном и Балтийском морях на момент такого столкновения будут совокупно сильнее тех морских сил, которые смогут туда быстро ввести страны НАТО (особенно с учетом режима проливов на Черном море).

А наземные базы в Прибалтике и на Украине окажутся под ударом превосходящих российских наземных сил. Так что «военное освоение территории Украины» имеет мало военного смысла. Более того, на этой территории натовские объекты куда доступнее для действий российской разведки, а в случае боевых действий — для атак диверсантов.

Думаю, американцы это понимают не хуже России. Вся эта активность имеет больше политический смысл — поддержать проамериканскую власть на Украине демонстрацией такого суррогата вовлечения в НАТО, позлить Кремль, наконец.

Что забыли американцы в Черном море, которое находится за тысячи километров от Америки, — это вопрос, скорее, философский. То же, что они забыли во всех остальных регионах мира — продвижение своих политических, но, в первую очередь, экономических интересов. Точнее, эти интересы неразрывны.

Как в любой американской компании, работающей в других странах, есть люди, работающие на американское правительство и спецслужбы, так и любой американский военный и дипломат является действующим или потенциальным представителем интересов американского бизнеса.

Ведь каждому из них хочется после выхода в отставку получить высокую должность с солидной зарплатой в частной фирме. В этом смысле Черное море, как важная транспортная артерия, через которую проходят пути транспортировки многих важных товаров, начиная от углеводородов и заканчивая зерном, как путь к рынкам Закавказья, Турции и Украины, да и России, несомненно, является очень важным.

Но и военно-политическое значение не стоит преуменьшать. В последнее время Турция всё больше стремится проводить независимый политический курс, и нельзя исключать, что в какой-то момент американцев попросят окончательно уйти оттуда. Или, например, Анкара решит сохранить нейтралитет в случае операции США против Ирана.

В обоих случаях акватория Чёрного моря и возможность использования территории Грузии, например, будут важны для успеха военных действий. Впрочем, это определенно может быть лишь вторичной целью — слишком много политических осложнений может в такой ситуации возникнуть», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены, в том числе, на военное освоение территории Украины, заявили в Министерстве обороны РФ.

Читайте также: В Минобороны РФ назвали цели присутствия ВМС США в Чёрном море