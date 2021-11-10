Афины , , 15:33 — REGNUM В ассоциации ресторанов и связанных с ними заведений Аттики объявили о закрытии всех предприятий сектора по всей Греции во вторник, 16 ноября.

Греческая таверна Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Согласно объявлению, сектор требует мер поддержки, чтобы избежать закрытия предприятий и потери рабочих мест.

Среди прочего, представители ассоциации просят не возвращать подлежащие возврату авансовые платежи, продолжать субсидирование арендной платы, вернуть действие приостановленных трудовых контрактов и освободить от муниципальных налогов, снизить НДС до 6%, продолжить субсидирование рассрочки по кредитам.