Афины , 10 ноября 2021, 15:33 — REGNUM В ассоциации ресторанов и связанных с ними заведений Аттики объявили о закрытии всех предприятий сектора по всей Греции во вторник, 16 ноября.
Согласно объявлению, сектор требует мер поддержки, чтобы избежать закрытия предприятий и потери рабочих мест.
Среди прочего, представители ассоциации просят не возвращать подлежащие возврату авансовые платежи, продолжать субсидирование арендной платы, вернуть действие приостановленных трудовых контрактов и освободить от муниципальных налогов, снизить НДС до 6%, продолжить субсидирование рассрочки по кредитам.