Москва, 10 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. То, что власти РФ решили повысить экспортную пошлину на подсолнечное масло, — неприятная новость для производителей этого продукта, но на рядовых жителях России это не отразится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко.

Подсолнечное масло

«Больше всего пострадают те, кто выращивает семечку, и перевозчики масла, — сказал Ермоленко. — А вот для населения цена бутылки подсолнечного масла не изменится. Все дело в том, что повышение пошлины уже повлияло на рынок: закупочная цена на подсолнечник снизилась. Буквально в начале ноября закупочная цена превышала 39 000 рублей за тонну, а за неделю упала на 8%, до 36 000. И эффект от падения закупочной цены сохранится еще какое-то время. Кроме повышения пошлины, произошло снижение цен по экспортным контрактам на декабрь».

Как пояснил Ермоленко, международный рынок начал закладывать в так называемую цену ожидания лавинообразное предложение подсолнечного масла со стороны России и Украины в последний месяц года.

«Оно, в свою очередь, связано с тем, что производители подсолнечника сдерживают продажи. Все это приведет к тому, что до конца сезона мощностей по переработке может не хватить. Они будут полностью загружены, масло в больших объемах станет предлагаться на экспорт. По моей оценке, это первые шаги международного рынка по коррекции цен на подсолнечное масло. Экспорт подсолнечного масла и так сейчас идет на рекордно низком уровне из-за дефицита сырья», — сказал Ермоленко.

Как полагает эксперт, повышением пошлин власти ударят по внутрироссийскому бизнесу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ цена подсолнечного масла будет лишь падать.