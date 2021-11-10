Варшава, , 15:25 — REGNUM За последние сутки было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 10 ноября.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Ночью две группы мигрантов, руководимые белорусскими службами, прорвали заборы на границе в окрестностях населенных пунктов Крынки и Бяловежа. Часть нарушителей была возвращена к пограничной линии, несколько человек задержаны», — говорится в сообщении Погранслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.