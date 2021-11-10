Москва, 10 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Из-за повышения экспортной пошлины на подсолнечное масло в РФ пострадает экономика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

ИА REGNUM Подсолнечное масло

«Повышением пошлины власти пытаются скорректировать объем предложения на внутреннем рынке. Пошлины увеличат предложение внутри страны, но это слишком ударит по производителям сырья, — сказал Осипов. — Будет ли в РФ дорожать подсолнечное масло, и насколько сильно может вырасти цена этого товара? Нет, на внутреннем рынке из-за перенасыщения цена будет только падать. Но опять же из-за установления высокой таможенной пошлины пострадает экономика — реальный производитель».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ упадет привлекательность инвестиций в производство подсолнечного масла.