Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 10 ноября во время протестной акции возле Тбилисского городского суда надругались над российским флагом. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Флаг России

По данным журналистов, протестующие сначала топтали триколор, а потом выбросили в мусорку. Они заявили, что это — ответ на эфир на одном из российских телеканалов. Там якобы во время передачи про Саакашвили на полу, по которому ходили ведущие, изобразили грузинский флаг.

В настоящее время в Тбилиси протестующие собрались возле здания суда, так как там проходит заседание по делу о чрезмерно жёсткой реакции режима Саакашвили на протесты оппозиции в 2007 году. Планировалось вызвать в суд экс-президента, но этого не стали делать, опасаясь радикальных действий его сторонников.

Напомним, 7 и 8 ноября 2007 года в Тбилиси проходили массовые акции протеста, участники которых выступали против политики тогдашнего президента Саакашвили. Сотрудники полиции жёстко разгоняли активистов. Их преследовали и избивали. Правоохранители также разгромили и вынудили закрыться телеканал «Имеди».

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