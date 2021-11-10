Москва, 10 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. После повышения в РФ экспортной пошлины на подсолнечное масло цена этого продукта на внутрироссийском рынке не должна измениться очень сильно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

ru.torange.biz Подсолнечное масло

«Решение о повышении экспортной пошлины на подсолнечное масло вступит в силу с 1 декабря. Пошлина будет рассчитываться по определенной формуле, за счет чего скорректируется цена на продукцию на внутреннем рынке. Но я полагаю, что на российском рынке она не должна сильно измениться, — сказал Якимчик. — Однако привлекательность инвестиций в производство этого товара в России явно снизится. Отсюда следует, что нужна активная господдержка предприятий — производителей подсолнечного масла и отрасли в целом: сегодня производителю максимально выгодно поставлять этот товар на внешний рынок, но своего потребителя тоже нужно защитить».

Напомним, как сообщалось ранее, экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с 1 декабря повысится до 276,7 долларов за тонну.