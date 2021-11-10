10 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 18:34 — REGNUM С 8 ноября в Москве был отменён период нерабочих дней и ограничений. Город вновь возвращается к обычному ритму жизни.

Москва возвращается к привычной жизни Василий Иванов © ИА REGNUM

Москва возвращается к привычной жизни Василий Иванов © ИА REGNUM Москва возвращается к привычной жизни Василий Иванов © ИА REGNUM

На улицах появились артисты Василий Иванов © ИА REGNUM

Москва возвращается к привычной жизни Василий Иванов © ИА REGNUM Москва возвращается к привычной жизни Василий Иванов © ИА REGNUM

Москва возвращается к привычной жизни Василий Иванов © ИА REGNUM

Москва возвращается к привычной жизни Василий Иванов © ИА REGNUM

Москва возвращается к привычной жизни Василий Иванов © ИА REGNUM

«Ситуация по коронавирусу стабилизировалась», заявил мэр столицы Сергей Собянин, «мы приступаем к обычной работе». Но всё же некоторые ограничения сохраняются: жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны по-прежнему оставаться дома, вход в театры и музеи осуществляется только по предъявлению QR-кодов. Остальные ограничения на посещение общественных мест сняты, сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Москва возвращается к привычной жизни Василий Иванов © ИА REGNUM

Фудкорты в торговых центрах снова ждут своих посетителей Василий Иванов © ИА REGNUM

Москва возвращается к привычной жизни Василий Иванов © ИА REGNUM Москва возвращается к привычной жизни Василий Иванов © ИА REGNUM

Москва возвращается к привычной жизни Василий Иванов © ИА REGNUM

По состоянию на 10 ноября в Москве зарегистрировано 3927 новых случаев заболевания, тогда как перед началом локдауна наблюдалась динамика повышения заболеваемости до 8440 новых случаев в день.