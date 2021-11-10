София, 10 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Цена на природный газ для потребителей в Болгарии снизилась на несколько процентов и достигла абсолютного рекорда в этом сегменте за последние несколько недель. Об этом 10 ноября сообщил софийский экономический портал Money.bg.

34regiongaz.ru Газ

Согласно официальной информации, новая ценовая тенденция сформировалась после того, как российский Газпром в рамках своих партнерских программ с ЕС увеличил поставки голубого топлива в ряд европейских государств.

«В конце прошлого месяца [президент РФ] Владимир Путин пообещал, что Россия приступит к заполнению соответствующих хранилищ, и Москва это обещание выполнила», — говорится в заявлении министерства экономики, энергетики и туризма Болгарии

По мнению болгарских аналитиков, в ближайшее время практика снижения тарифов на газ в Болгарии сохранится. Предполагается, что до конца текущего года среднестатистическая болгарская семья будет платить за потребленные носители на 10% меньше нынешней стоимости.