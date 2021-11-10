Казань, , 15:24 — REGNUM В Татарии на 10 ноября насчитывается 14 595 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных жителей. По информации республиканского минтруда, уровень регистрируемой безработицы в Татарии составил 0,72% от численности рабочей силы.

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В органы службы занятости региона работодатели представили 61 180 вакансий. Только за отчетную неделю ими предложено 913 вакантных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,24 чел. на одну вакансию.

Из новоявленных безработных 422 человека ранее осуществляли трудовую деятельность, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата приобрели статут официальных безработных 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января 2022 года вступит в силу закон о пособиях по безработице для сирот.

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