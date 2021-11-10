Ульяновск, , 15:16 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провёл очередной личный приём граждан. Жители подняли вопросы строительства и модернизации инженерной инфраструктуры и оказания социальной помощи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Руководитель Ульяновской области Алексей Русских Ulgov.ru

В Ульяновске житель микрорайона Север-1 попросил ускорить ремонт магистральный трубопровод по улице Подлесной. Он построен в 1970-х годах и из-за изношенности сегодня является причиной частых перебоев в подаче холодной воды. Проблемы испытывают около 2,9 тыс. жителей.

В настоящее время здесь идёт прокладка новой трубы с монтажом восьми колодцев, после чего абонентов переключат на новый объект. Алексей Русских поручил завершить работы до 5 декабря 2021 года.

Другое обращение касалось села Большой Кувай Сурского района, где в апреле заключён контракт на 23,54 млн рублей на строительство внутрипоселкового газопровода села протяжённостью почти 19 км. Работы завершены и в настоящее время оформляют документы на ввод объекта в эксплуатацию. Глава региона поставил задачу ускорить темпы и начать подключение жилых домов в начале декабря 2021 года.

На личном приёме положительно решилась проблема обеспеченности баллонным газом жителей Инзенского района. Помимо этого, Алексей Русских поручил исполняющему обязанности министра энергетики Александру Черепану взять на контроль вопрос своевременной поставки сжиженного газа в муниципалитеты.

Также в ходе личного приёма рассмотрены вопросы оказания адресной поддержки инвалидов. Губернатор дал поручение проработать обращения двух жителей и помочь в приобретении кресла-коляски и прохождении лечения.

Напомним, что ранее на личном приёме поднимались вопросы газификации, ремонта дорог, строительства фельдшерско-акушерского пункта. Помимо этого, глава региона посещает муниципальные образования, где также встречается с жителями.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Алексей Русских проводит личные приёмы дважды в месяц. Информация об этом и график встреч размещаются на официальном портале органов власти.

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