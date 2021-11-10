Москва, 10 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Такого закона о публичной региональной власти ранее в России не было, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП), к. п. н. Пётр Кирьян.

ИА REGNUM В коридорах власти

«В РФ система государственной власти трёхуровневая — федеральная, региональная и муниципальная. Уровень госвласти формировался отдельным корпусом законопроектов на основе прежней редакции Конституции РФ, которую мы поправили в июне 2020 года, плюс к этому добавлялся набор законов и законодательных инициатив.

Такой подход показал: если идти путем поправок в разные законы, то мы попадем на такой большой законопроект, который будет вмещать почти 200 поправок в различные действующие законодательные акты. Это очень тяжело. В такой ситуации обычно принимается решение писать отдельный законопроект, куда включают все необходимые нормы.

Плюс к этому — если в новой Конституции РФ появился термин «публичная власть», то, соответственно, он должен быть раскрыт в законодательстве, иначе не очень понятно, что будет иметься в виду. Поэтому и появляется законодательная инициатива, проходят чтения, отзывы и т. д.

Надо признать, что мы уже 30 лет существуем в формате как государство Российской Федерации, и очевидно, что за этот период государство прошло довольно большой революционный путь.

И мы уже на практике взаимодействия федерального центра с регионами, между регионами и муниципальной властью понимаем, где и какие у нас вопросы являются важными и значимыми или их надо урегулировать.

Под словом «урегулировать» имеется в виду — понять, по какой модели мы ведем работу. В том виде, в котором в первом чтении прошел законопроект, он эту задачу стремится решить.

Первый важный момент, в законопроекте прописаны полномочия главы субъекта РФ, то есть нынешнего губернатора. Он несет ответственность за деятельность региональной администрации, он визирует и принимает решения. Ранее на уровне отдельного федерального закона такого не было.

Второй важный момент, вопрос, связанный с предметами совместного ве́дения федерального центра и регионов, их довольно много. И насколько я понимаю замысел авторов законопроекта, подразумевается, что будет составлен перечень полномочий по вопросам совместного ве́дения, и там будет более 100 пунктов.

Да и сейчас тоже ничто не мешает работать с каждым регионом по понятному перечню, однако унификация в данном случае снимает формальные вопросы взаимодействия: где регион может подсоединиться к какой-то теме и попросить поддержки, помощи, финансирования, а где всё-таки это в его компетенции и он должен самостоятельно искать решения.

Есть ещё третий важный момент в новом документе, на который точно обратят внимание, связанный с наименованием — как будет называться должность главы региона. И еще один менее очевидный момент это то, что приписывается статус главы субъекта РФ как чиновника. Он заявляется как и региональный, так и федеральный чиновник.

Это довольно важно. Потому что, во-первых, у чиновников есть различные меры ответственности, которые также появляются в новом законе. А во-вторых, там же появляется полный перечень тех полномочий, на которые он может претендовать уже в формате полномочий чиновников региональных и федеральных. Это тоже смягчает задачу.

Не могу сказать, что с этим ранее была какая-то проблема, но новый закон обращается не в прошлое и в будущее и задает некоторую планку, по который всё это дальше будет работать, если этот закон будет принят.

Закон актуален и нужен, потому что если в Конституции РФ было введено понятие о публичной власти и рабочей группой было заявлено, что это понятие будет раскрыто серией законодательных актов, то закон должен быть принят.

Также в Конституции был заявлен определенный принцип равенства не просто прав граждан РФ, но и некий принцип качества жизни, которое для всех должно быть на каком-то минимально приемлемом уровне. Для этого, естественно, встает вопрос о том, что если региональные власти оказывают помощь и поддержку муниципальным, то нужно прописать, на каких условиях это будет осуществляться.

Простые граждане не почувствуют важность этого закона в быту. Они ощутят его значимость с точки зрения каких-то вещей, относящихся к предмету совместного ве́дения, — это социальные вопросы, обеспечение различных льгот и прав граждан. Люди почувствуют выравнивание.

Это не произойдет в один день после принятия законопроекта, но очевидно то, что сейчас обсуждается в части некого понятного базового, не такого низкого и такого радикально разного для регионов уровня доходов, например, для врачей и учителей, скорее всего, через разные вопросы совместного ве́дения Минфина, который теперь автоматически будет согласовывать с чиновником из администрации региона, отвечающего за финансы, конечно, это случится.

То есть будет выстроена не единообразная линия, по единым правилам построенная линия. Не будет так, что в каждом регионе глава финансовых блоков будет называться «заместитель губернатора, министр финансов». Думаю, базовые наименования будут меняться и губернатор сможет сформировать штатную структуру своей администрации так, как он это считает нужным.

При этом по предметам ве́дения и по полномочиям, действительно, будет единообразие. И регионы Роcсии прекрасно будут понимать, в каких координатах и по каким ориентирам они работают. Это, с одной стороны, упрощает работу, а с другой стороны, приводит к единому знаменателю. Вот в таком контексте почувствуют граждане РФ действие нового закона о публичной региональной власти», — высказал свое мнение Пётр Кирьян.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума 9 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который подготовили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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