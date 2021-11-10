Бангор, США, 10 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Стивен Кинг порекомендовал поклонникам прочитать книгу «Только хорошие индейцы» (The Only Good Indians) писателя Стивена Грэма Джонса. Публикацию он разместил 10 ноября на своей twitter-странице.

(сс) Stephanie Lawton Стивен Кинг

Кинг назвал этот хоррор-роман «захватывающим, грамотным, пугающим и иммерсивным». «Ползучий ужас Пола Тремблея пересекается с «Там, Там» Томми Оринджа в мрачном романе о мести, культурной самобытности и цене отхода от традиций», — так писатель охарактеризовал произведение, назвав его автора«Джорданом Пилом хоррор-литературы».

https://twitter.com/StephenKing/status/1458258430649581568

Для справки: роман Стивена Грэма Джонса «Только хорошие индейцы» был опубликован 14 июля 2020 года. Книга удостоена премий имени Рэя Брэдбери и Брэма Стокера, она также получила награду Alex Awards.