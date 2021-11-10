Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 15:10 — REGNUM В Ямальском районе стартовала убойная кампания. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Олени

Всего на убой планируется отправить 20 тысяч оленей. Планируется до конца 2021 года получить 800 тонн оленины на трёх убойно-холодильных комплексах в Яр-Сале, Сеяхе и Юрибее.

Отмечается, что к убою допускаются только вакцинированные от сибирской язвы животные, с индивидуальным биркованием. Каждая туша проходит ветеринарно-санитарную экспертизу с финальным ветеринарным клеймением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что российское оленеводство ждёт цифровизация. Хозяйства, где разводят оленей, снабдят квадрокоптерами, а на животных повесят цифровые ошейники. Сейчас этот проект находится на стадии согласования с профильными министерствами и ведомствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Оленеводов России снабдят беспилотниками, а оленей — цифровыми ошейниками