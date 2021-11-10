Мурманск, , 15:09 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 261 новый случай заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Лидер по приросту заболевших — областной центр, там инфекцию подтвердили у 156 человек. Всего на лечении с ковидом находятся 17 294 жителей региона.

По данным штаба, за сутки жертвами инфекции стали восемь пациентов, всего с начала пандемии — 20 406.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 38 058 человек.