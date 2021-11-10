Москва, , 15:09 — REGNUM Глава Минздрава России Михаил Мурашко не предлагал предусмотреть дополнительную ответственность для врачей, которые выступают против вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 10 ноября заявил помощник министра Алексей Кузнецов.

Уголовный кодекс Medvestnik.ru

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Он пояснил, что в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья российский министр указал на то, что подобное поведение некоторых медицинских работников ставит под угрозу жизни и здоровье граждан.

«При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются», — заявил в беседе с ТАСС Кузнецов.

В этом нет необходимости, так как соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами, добавил помощник глава Минздрава РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Минздраве не призывают к «резким движениям» в отношении врачей-антипрививочников, однако медики должны быть более продвинутыми. Глава ведомства отметил, что «есть несколько путей, в том числе в УК РФ есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто создаёт угрозу». Он считает такое поведение врачей-«антиваксеров» крайне некорректным.