Афины , 10 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Власти Греции защищают свои границы, которые также являются границами Евросоюза. Об этом заявил министр судоходства и островной политикиГреции Янис Плакиотакис в эфире ERT 10 ноября.

Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». реж Эспен Сандберг, Хоаким Роннинг. 2017. США Пират

Министра попросили прокомментировать заявления голландской журналистки, которая обвинила Грецию в вытеснении мигрантов и «бесчеловечном и жестоком» обращении с ними. По словам Плакиотакиса, премьер-министрстраны Кирьякос Мицотакис дал правильный ответ на эти обвинения, когда сказал, в том числе, что в Греции строгая, но справедливая иммиграционная политика, благодаря которой в стране рассмотрели и предложили защиту 50 000 человек.

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Греция, подчеркнул Плакиотакис, с уважением относится к международному праву, ценя человеческую жизнь.

«Мы уважаем журналистику, но вопросы должны основываться на фактах, а не оскорблять страну и ее народ», — сказал Плакиотакис, добавив, что «Греция продолжит защищать свои границы так, как должна, нравится это кому-то или нет, и особенно против Турции, которая ведет себя не как государство, а как пират».