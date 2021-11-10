Берлин, 10 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги сезона 2021/22 пройдёт в Берлине (Германия) с 27 по 29 мая 2022 года. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба турнира.

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Действующим чемпионом Евролиги является турецкий клуб «Анадолу Эфес», который в финале сезона 2020/21 победил «Барселону».

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги лидирует «Олимпия Милан» с семью победами и одним поражением.