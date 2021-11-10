Москва, 10 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Соцсеть TikTok совместно с факультетом журналистики МГУ запустили кампанию под названием #ЛайкайНоПроверяй. Об этом 10 ноября пишет ТАСС.

Tiktok.com

Цель проекта — рассказать об основах медиаграмотности, а также научить пользователей сервиса «критически оценивать информацию в интернете» и проверять её источники. В рамках кампании её участники записали серию видеороликов, а также проведут несколько прямых эфиров на эту тему.

Ранее Эрмитаж выпустил серию прямых эфиров с экскурсиями по своим залам в TikTok. Экскурсоводом на это время стал «главный кот» музея — кукла Сигизмунд.