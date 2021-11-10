Вашингтон, 10 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что компания Microsoft планирует инвестировать средства в разработку контента, нацеленного на более широкую аудиторию. Об этом 10 ноября сообщает «Игромания».

Xbox Series X

"Нам хочется вложиться в более социальный и казуальный контент», — говорит Фил Спенсер. Впрочем, подробностей новых проектов он пока не раскрыл.

Напомним, что сейчас Xbox уже работает над несколькими эксклюзивными проектами. Ближайшим из них является научно-фантастический шутер Halo Infinite.