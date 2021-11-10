Москва, 10 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В настоящее время стало очевидна необходимость новой редакции свода правил русского языка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал новость о том, что Минпросвещения РФ задумало обновить свод правил русского языка.

Victor Korniyenko Словарь русского языка

«Поскольку я был членом Орфографической комиссии РАН, которая готовила новый свод правил, то я могу сказать, что работа над ним началась еще в середине 1990-х годов, — сказал Луховицкий. — Это очень серьезная и многолетняя работа. И если я не ошибаюсь, в середине «нулевых» был издан справочник, подготовленный комиссией. Но он тогда был просто как один из многих справочников. То, что необходима новая, по крайней мере, редакция существующих и официально действующих правил, это очевидно. И это очевидно не только для ученых, но и для любого пишущего человека. И сейчас весь вопрос в том, что в начале двухтысячных этого не удалось принять. На мой взгляд, во многом по политическим соображениям. Потому что самые разные политические силы решили воспользоваться этим для решения своих проблем. Одни говорили, что «злодеи ученые портят русский язык», другие — что надо вернуться чуть ли не к дореволюционной орфографии. И в итоге новых правил сейчас нет».

При этом Луховицкий подчеркнул, что в настоящее время речь не идет о кардинальных изменениях правил русского языка.

«Это не реформа. Это именно уточнение формулировок и уточнение написания слов, в том числе новых слов, пришедших из других языков», — призвал не забывать эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин заявил, что основное препятствие, которое может помешать процессу обновления правил русского языка, — это консерватизм.